Сотрудники компании «ВАД» на мультимедийной выставке «Россия, устремлённая в будущее» презентовали новые дорожные технологии, которые уже применяются при строительстве трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора, - передает Керчь.ФМ

«Чтобы минимизировать износ дорожного покрытия, в составе современного асфальтобетона применяется специально подготовленный щебень, различные полимерные добавки, обеспечивающие устойчивость покрытия к колее летом и устойчивость к трещинам зимой», – поделился главный технолог компании «ВАД» Дмитрий Пахаренко.

Заместитель главного инженера «ВАД» Максим Чиликин рассказал о применении системы автоматического управления дорожными машинами. Водитель техники, оборудованной такой системой, руководствуется показаниями компьютера.