Добыча барабули и ставриды у берегов Крыма достигла рекордных объемов, причем 50% вылова обеспечили севастопольские рыбаки. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства, - передает Керчь.ФМ.
По данным Росрыболовства, нынешние показатели вылова барабули на 31% превысили объемы прошлого года за аналогичный период, а опережение по добыче ставриды составило более 200 тонн.
«Основные объемы вылова как барабули, так и ставриды на счету севастопольских рыбаков. Ими добыто более 50% от общего объема освоения барабули (259 тонн), – уточнили в пресс-службе. – По ставриде цифры еще более внушительные – освоено 1,2 тыс тонн».
В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что практически весь объем добытой рыбы реализуется через торговую сеть Крымского полуострова.
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