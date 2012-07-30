Добыча барабули и ставриды у берегов Крыма достигла рекордных объемов, причем 50% вылова обеспечили севастопольские рыбаки. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства, - передает Керчь.ФМ.

«В акватории Черного моря в разгаре сезонный лов деликатесной рыбы – барабули (султанки) и ставриды. Добычу ведут бригады прибрежного лова с использованием ставных орудий (неводов) и рыбопромысловые суда с применением светолова, – говорится в сообщении. – Общий объем освоения барабули рыбаками Крымского полуострова по состоянию на 10 ноября 2017 года составил 524,1 тонны, ставриды – 1,7 тыс тонн».

По данным Росрыболовства, нынешние показатели вылова барабули на 31% превысили объемы прошлого года за аналогичный период, а опережение по добыче ставриды составило более 200 тонн.

«Основные объемы вылова как барабули, так и ставриды на счету севастопольских рыбаков. Ими добыто более 50% от общего объема освоения барабули (259 тонн), – уточнили в пресс-службе. – По ставриде цифры еще более внушительные – освоено 1,2 тыс тонн».

В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что практически весь объем добытой рыбы реализуется через торговую сеть Крымского полуострова.