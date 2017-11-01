Страховые представители ООО «СМК «Крыммедстрах» приглашают крымчан на диспансеризацию, а также разъясняют необходимость ее прохождения и пользу, которую она приносит пациентам. Об этом напоминают в пресс-службе компании, - передает Керчь.ФМ
«Ваш страховой представитель не только проконсультирует вас, но и окажет информационное сопровождение при оказании медицинской помощи, правовую поддержку, проинформирует о профилактических мероприятиях», – пояснила генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова.
Она также подчеркнула, что сегодня страховая модель здравоохранения ориентирована в первую очередь на пациента, которому важно знать свои права. Одним из прав является бесплатное прохождение диспансеризации.
Страховые представители ООО «СМК «Крыммедстрах» при общении с застрахованными крымчанами стараются выяснить причины, по которым люди решили не проходить диспансеризацию. Порой все дело – в сложности отпроситься с работы.
«Если возникает такая проблема, можно обратиться к страховым представителям: мы проводим информационные мероприятия и встречи с трудовыми коллективами и их администрациями. Мы готовы прийти к вам на предприятие и ответить на имеющиеся вопросы», – отметила генеральный директор страховой компании.
Елена Сидорова также отметила, что некоторые крымчане не доверяют диспансеризации, считая ее плохо организованной или проводимой некачественно. Она опровергла такое мнение.
«Крымские поликлиники ответственно относятся к проведению профилактических мероприятий, но если у вас все же возникли проблемы, сразу же звоните на «горячую линию» своей страховой компании или обращайтесь к страховому представителю в медицинской организации. Ваша задача – пройти диспансеризацию, а наша – помочь вам сделать это качественно».
«Большая часть всех опрошенных говорят, что пройдут диспансеризацию позже. Хочу напомнить, что диспансеризация проводится один раз в три года, в определённые возрастные периоды; начать и закончить диспансеризацию нужно именно в «вашем» году. Поэтому мы напоминаем об этом и тем, кто ещё не начал диспансеризацию, и тем, кто не спешит её закончить», – заявила генеральный директор страховой компании.
В страховой компании «Крыммедстрах» отмечают рост интереса крымчан к возможности прохождения диспансеризации. Количество обращений к страховым представителям на эту тему увеличивается в течение всего года: если в первом квартале 2017 года диспансеризацией интересовались только 5% от всех обратившихся, то в третьем квартале этот процент увеличился до 30%.
«Спешите, – порекомендовала Елена Сидорова. – У вас есть ещё полтора месяца. Этого вполне достаточно, чтобы пройти нужные обследования и получить информацию о состоянии своего здоровья. Нельзя дать возможность болезни застать вас врасплох».