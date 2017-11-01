Страховые представители ООО «СМК «Крыммедстрах» приглашают крымчан на диспансеризацию, а также разъясняют необходимость ее прохождения и пользу, которую она приносит пациентам. Об этом напоминают в пресс-службе компании, - передает Керчь.ФМ





«Ваш страховой представитель не только проконсультирует вас, но и окажет информационное сопровождение при оказании медицинской помощи, правовую поддержку, проинформирует о профилактических мероприятиях», – пояснила генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова.

Она также подчеркнула, что сегодня страховая модель здравоохранения ориентирована в первую очередь на пациента, которому важно знать свои права. Одним из прав является бесплатное прохождение диспансеризации.



Страховые представители ООО «СМК «Крыммедстрах» при общении с застрахованными крымчанами стараются выяснить причины, по которым люди решили не проходить диспансеризацию. Порой все дело – в сложности отпроситься с работы.

«Если возникает такая проблема, можно обратиться к страховым представителям: мы проводим информационные мероприятия и встречи с трудовыми коллективами и их администрациями. Мы готовы прийти к вам на предприятие и ответить на имеющиеся вопросы», – отметила генеральный директор страховой компании.

«Крымские поликлиники ответственно относятся к проведению профилактических мероприятий, но если у вас все же возникли проблемы, сразу же звоните на «горячую линию» своей страховой компании или обращайтесь к страховому представителю в медицинской организации. Ваша задача – пройти диспансеризацию, а наша – помочь вам сделать это качественно».

«Большая часть всех опрошенных говорят, что пройдут диспансеризацию позже. Хочу напомнить, что диспансеризация проводится один раз в три года, в определённые возрастные периоды; начать и закончить диспансеризацию нужно именно в «вашем» году. Поэтому мы напоминаем об этом и тем, кто ещё не начал диспансеризацию, и тем, кто не спешит её закончить», – заявила генеральный директор страховой компании.

«Спешите, – порекомендовала Елена Сидорова. – У вас есть ещё полтора месяца. Этого вполне достаточно, чтобы пройти нужные обследования и получить информацию о состоянии своего здоровья. Нельзя дать возможность болезни застать вас врасплох».

Елена Сидорова также отметила, что некоторые крымчане не доверяют диспансеризации, считая ее плохо организованной или проводимой некачественно. Она опровергла такое мнение.В страховой компании «Крыммедстрах» отмечают рост интереса крымчан к возможности прохождения диспансеризации. Количество обращений к страховым представителям на эту тему увеличивается в течение всего года: если в первом квартале 2017 года диспансеризацией интересовались только 5% от всех обратившихся, то в третьем квартале этот процент увеличился до 30%.