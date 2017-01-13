Почти все проверки крымских предпринимателей в первом полугодии 2017-го прошли внепланово. Об этом РИА Крым сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников, - передает Керчь.ФМ.

Он заверил, что ведомство вместе с прокуратурой намерено выяснить, с чем связана частота внеплановых проверок и преобладание штрафных санкций вместо предупреждений.

«За первое полугодие 2017 года проведена 1721 проверка, 1709 из них – внеплановые. Это почти 99%. По результатам проверок наложен 1261 административный штраф. Подобный подход к осуществлению надзорной деятельности может создавать барьеры для работы предпринимателей, которых в Республике более 80 тысяч», — рассказала Мельникова.

В ведомстве уточнили, что в Инспекции по труду на 620 проверок пришлось 694 штрафа. Госкомитет ветеринарии провел 171 проверку и наложил 147 штрафов, Служба Госстройнадзора устроила 83 проверки, почти половина окончилась штрафами.

Инспекция по жилищному надзору Республики Крым провела 543 проверки и наложила 246 штрафов.