В Евпатории на одном из пляжей обнаружили древнегреческую плитовую могилу, археологи предполагают, что это захоронение ребенка. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина, - передает Керчь.ФМ

Находку обнаружил случайный прохожий, который увидел в песке одного из центральных пляжей города край большой каменной плиты. После чего сообщил археологам. Более тщательное обследование установило, что речь идет о рукотворном каменном ящике длиной 1,2 метра.

«Обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV – начала III века до нашей эры», — приводит слова Дубининой пресс-служба городского совета Евпатории.

По мнению специалистов, могила относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории.

В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

«Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки», – подчеркнула Дубинина.

Археологи предполагают, что это было захоронение ребенка. Необычность находки еще и в том, что в этом районе ранее не находили ничего подобного. Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, поэтому возможно, что новые артефакты находятся под водой.

Напомним, под Керчью нашли древнюю Барби и усадьбу римского времени