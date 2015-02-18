Итоги торгов по проектам шести будущих мусороперерабатывающих кластеров Крыма должны быть оглашены до конца ноября. Об этом журналистам Крыминформа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

«Концессионное соглашение должно быть заключено по итогам торгов после 20 ноября, – сказал он. – Комиссия огласит победителей в этом месяце».

Ранее сообщалось, минЖКХ обещает начать строить «мусорные» кластеры в Крыму в 2018 году