Итоги торгов по проектам шести будущих мусороперерабатывающих кластеров Крыма должны быть оглашены до конца ноября. Об этом журналистам Крыминформа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.
«Концессионное соглашение должно быть заключено по итогам торгов после 20 ноября, – сказал он. – Комиссия огласит победителей в этом месяце».
Ранее сообщалось, минЖКХ обещает начать строить «мусорные» кластеры в Крыму в 2018 году
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