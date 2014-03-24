Крымский полуостров лидирует в списке регионов, где, по мнению экспертов, необходимо создавать условия для развития рынка криптовалют. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«При комитете создан специальный экспертный совет по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, в него вошли более 100 специалистов. Они выдвигают самые разные идеи, в том числе и с региональной привязкой. Среди регионов, в которых, по мнению экспертов, необходимо создавать особые условия для развития рынка криптовалют, лидирует Крым. Как ответ на санкции предлагается, например, разрешить бизнесу инвестировать в экономику Крыма через криптовалюты, иностранным туристам во время отдыха – оплачивать биткоинами свои расходы, и многое другое», – сказал он.

При этом идею создания искусственного города майнеров парламентарий назвал утопией. Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов обратился в министерство промышленности и торговли и министерство связи и массовых коммуникаций России с инициативой о создании города, специализирующегося на добыче криптовалюты, в Сибири или на Дальнем Востоке.

Вопрос регулирования криптовалюты обсуждается в России на самом высоком уровне. Согласно перечню поручений президента России Владимира Путина, до 1 июля 2018 года надлежит внести в законодательство изменения, касающиеся статуса цифровых технологий, используемых в финансовой сфере.

«Предстоит установить требования к организации и осуществлению производства криптовалют, отрегулировать публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов», – добавил Аксаков.

Предложения по созданию специальной регулятивной площадки для апробации инновационных технологий должны быть представлены Банком России и Правительством России. Глава профильного думского комитета полагает, что Крым является хорошим вариантом для осуществления пилотного проекта в сфере криптовалют.