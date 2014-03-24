Крымский полуостров лидирует в списке регионов, где, по мнению экспертов, необходимо создавать условия для развития рынка криптовалют. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
При этом идею создания искусственного города майнеров парламентарий назвал утопией. Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов обратился в министерство промышленности и торговли и министерство связи и массовых коммуникаций России с инициативой о создании города, специализирующегося на добыче криптовалюты, в Сибири или на Дальнем Востоке.
Вопрос регулирования криптовалюты обсуждается в России на самом высоком уровне. Согласно перечню поручений президента России Владимира Путина, до 1 июля 2018 года надлежит внести в законодательство изменения, касающиеся статуса цифровых технологий, используемых в финансовой сфере.
Предложения по созданию специальной регулятивной площадки для апробации инновационных технологий должны быть представлены Банком России и Правительством России. Глава профильного думского комитета полагает, что Крым является хорошим вариантом для осуществления пилотного проекта в сфере криптовалют.
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