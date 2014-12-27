Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Александр Шерин обратились к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность включения меда в рацион военнослужащих. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«В общем и целом мед обладает колоссальным количеством преимуществ в сравнении с другими высококалорийными продуктами, а его постоянное потребление повышает активность организма и устойчивость к инфекциям. Всё это, конечно, необходимо нашим военнослужащим. Кроме значительной пользы для здоровья, следует отметить, что само пчеловодство обладает высокой значимостью в таких вопросах, как реализация политики импортозамещения и обеспечение занятости населения», – обосновал Сухарев.

Парламентарии считают, что включение меда в рацион питания военнослужащих позволит укрепить их физическое здоровье и поддержать данную отрасль. По заявлению президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае в этом году ожидается сбор меда на 20-30% (а местами и на 40%) меньше, чем в прошлом.