Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница №3» объявило аукцион на заключение контракта по приобретению аппарата ультразвуковой терапии на сумму 3 360 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.
Стационарный аппарат ультразвуковой диагностики, с 4-датчиками (кардиологическим, ректовагинальным, линейным и конвексным) должны поставить в больницу в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.
Аппарат УЗИ должен обладать следующими характеристиками, с которыми вы можете ознакомиться здесь.
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