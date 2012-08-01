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5 Новости » Общество В категориях:

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Керченская больница №3 купит аппарат УЗИ почти за 3,5 млн руб

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница №3» объявило аукцион на заключение контракта по приобретению аппарата ультразвуковой терапии на сумму 3 360 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ. Стационарный аппарат ультразвуковой диагностики, с 4-датчиками (кардиологическим, ректовагинальным, линейным и конвексным) должны поставить в больницу в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта. Аппарат УЗИ должен обладать следующими характеристиками, с которыми вы можете ознакомиться здесь.

Служба новостей Керчь.ФМ

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