В Керчи на этой неделе синоптики прогнозируют снег с дождем. Кроме того, температура воздуха понизится на 10 градусов, - передает Керчь.ФМ. Как пишет пресс-служба МЧС Крыма, это связано с прохождением холодного арктического фронта.

Так, как сообщает "SINOPTIK", в Керчи 21 ноября будет идти дождь и на улице еще будет тепло - +10 градусов. А вот в среду, 22 ноября, резко станет холодно: температура воздуха днем составит +3. В четверг и пятницу вовсе обещают снег с дождем.

"Яндекс погода" также прогнозирует снег и понижение температуры воздуха.

Как пишет пресс-служба МЧС, в Крыму 21 и 22 ноября ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами очень сильные осадки, переходящие в снег. Также 21 ноября прогнозируется усиление северо-западного ветра 20-25 м/сек.