Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» обратилось к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой поручить профильным ведомствам, авиакомпаниям и аэропортам установить возле стоек регистрации пассажиров баннеры с изображением допустимых для провоза в ручной клади предметов. Письмо с соответствующим предложением направил министру заместитель председателя объединения Илья Зотов. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«При регистрации на рейс в аэропорту не все сотрудники авиакомпаний в настоящее время в полной мере осведомлены о вступивших в силу поправках, поэтому возникают ситуации, когда пассажиры вынуждены оплачивать те предметы, которые разрешены для провоза без взимания дополнительной платы, после настоятельных просьб со стороны сотрудников ряда авиакомпаний», – объяснил Зотов.

По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать обмана граждан и нарушения их прав. Как отметил Зотов, к нему поступает множество обращений по вопросам отсутствия информации, касающейся поправок от 5 ноября 2017 года, определяющих понятие «ручная кладь» и перечисляющих предметы, которые могут быть бесплатно перевезены пассажирами дополнительно к ручной клади.

Общественник отметил, что пассажиры зачастую не читают информацию на сайтах авиакомпаний при покупке билета, а сотрудники аэропорта нередко сами не знают правил провоза вещей в ручной клади. По новым правилам, пассажир имеет право взять с собой в самолет рюкзак, дамскую сумку, портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free и упакованные в запечатанные пластиковые пакеты.

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