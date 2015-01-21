Прокурор Керчи Андрей Травкин провел встречу с представителями общественных объединений инвалидов. Об этом сообщает прокуратура Крыма, - передает Керчь.ФМ

Во встрече приняли участие председатель Общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) Николай Китиков, председатель Керченской городской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Сергей Кирилюк, председатель Общественной организации инвалидов Марина Мамуль.

В ходе разговора затронули вопросы обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов, предоставлении им мер социальной поддержки.

Прокурор города, в частности, отметил, что принятыми в текущем году мерами прокурорского реагирования обеспечена доступность для маломобильных групп населения 10 городских объектов социальной инфраструктуры (кинотеатр, медицинский и спортивный центры и др.). Принимали прокуроры также меры по восстановлению прав детей-инвалидов на пенсионное и лекарственное обеспечение.

По итогам встречи приняли решение о продолжении взаимодействия в целях защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями.