Россияне ответственно подошли к выбору названия знаковому в стране объекту – мосту в Крым. На сайте #назовимост жители со всей страны активно предлагают свои варианты и голосуют за понравившиеся. Уже есть и фавориты, сообщили РИА Крым организаторы голосования, - передает Керчь.ФМ.

Так, чаще всего жители страны заявляют названия – Российский, Таврический, Мост Свободы, Мост Единства, Мост Надежды. Кроме того, пишут россияне и необычные названия – Вежливый, Великорусский, Наш мост и даже Дорога домой. Голосование по выбору названия для моста в Крым стартовало в прошлый четверг.

Все желающие могут зайти на сайт, предложить свое имя или же выбрать из пяти самых популярных вариантов — Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Только за первые сутки в опросе приняли участие 55 тыс человек.