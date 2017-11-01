Средства обязательного медицинского страхования не покрывают всех затрат, поэтому во многих медицинских организациях Российской Федерации платные медицинские услуги в среднем достигают 25%. Однако, крымские больницы справляются только за счет средств фонда ОМС и республиканского бюджета. Об этом Крыминформу завил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, комментируя статистику крымского территориального фонда ОМС по жалобам пациентов, треть из которых касалась необоснованного направления на платные услуги.

«Я знаю, что во многих медицинских организациях Российской Федерации существует более 500 миллиардов рублей кредиторской задолженности, что средства обязательного медицинского страхования не покрывают всех затрат, и поэтому во многих медицинских организациях Российской Федерации платные медицинские услуги в среднем достигают 25%, – сказал Голенко. – Наши медицинские организации справляются сейчас со своими обязанностями только за счет фонда социального страхования и бюджета Республики Крым».

Министр отметил, что внимательно следит за статистикой в отрасли, и Крым нигде не упомянут как отстающий регион.

Напомним, у крымчан есть еще полтора месяца, чтобы пройти диспансеризацию