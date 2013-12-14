В 2018 году в Крыму установят 250 средств видеофиксации. Об этом РИА Крым рассказал начальник крымского УГИБДД Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ

«Камеры будут в первую очередь работать на безопасность дорожного движения. Они будут установлены в местах концентрации ДТП, которые определили специалисты ГИБДД», — пояснил он.

Как сообщалось, сейчас на дорогах РК установлены 8 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения: в Добровской долине, на автодороге Симферополь-Алушта, в селе Чистенькое и в районе села Молодежное Симферопольского района, т.д.

До 2019 года, информировал ранее Борисенко, в Крыму установят 285 таких комплексов.