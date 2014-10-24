В Крыму впервые возьмут на учет бульдозеры и экскаваторы, которые находятся в частной собственности. Такую работу Совет министров РК поручил МЧС и «Крымавтодору». Об этом в РИА Крым рассказал заместитель главы комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов, - передает Керчь.ФМ

По его словам, завершить эту работу планируют до 1 декабря.

«Во многих районных центрах есть строительные организации, которые имеют бульдозеры, экскаваторы — технику, которая может помочь в самый сложный (погодный – ред.) период. Сейчас, пожалуй, впервые в Крыму проходит перерегистрация всей снегоуборочной техники, находящейся в частном пользовании, которая может быть применена (во время непогоды – ред.). Бывают такие погодные условия, что технику не перегонишь за 20-30 километров, поэтому приходится искать что-то поближе. У "Крымавтодора" не хватает техники, чтобы обслужить трассы. Поэтому если будет какая-то ЧС, их задействуют», — пояснил Аксенов.

При этом замглавы комитета отметил, что за эксплуатацию техники и работу частникам будут платить.

«Обязательно все будет уплачено: и горючее, и работа тех, кто будет участвовать в этом деле (уборке снега и расчистке дорог — ред.)», — сказал он.

Напомним, Крым обеспечен снегоуборочной техникой на 80 процентов