Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по монтажу новогодней городской ёлки (включая поставку ёлки, доставку к месту установки) на сумму 1 500 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - сообщает Керчь.ФМ.
В цену контракта входят следующие услуги:
- поставка ёлки;
- доставка к месту установки;
- монтаж елки;
- монтаж ограждения (ограждение предоставляется Заказчиком);
- установка пригруза (пригруз предоставляется Заказчиком).
Главную ёлку города подрядчик должен установить до 20 декабря.
Примерный эскиз хвои:
Примерный эскиз сборной конструкции ёлки:
Отмечается, что сборку-разборку конструкции должен производить квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.