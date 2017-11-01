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5 Новости » Общество В категориях:

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Новая 17-метровая городская ёлка города обойдется бюджету Керчи в 1,5 млн руб

Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по монтажу новогодней городской ёлки (включая поставку ёлки, доставку к месту установки) на сумму 1 500 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - сообщает Керчь.ФМ. В цену контракта входят следующие услуги: - поставка ёлки; - доставка к месту установки; - монтаж елки; - монтаж ограждения (ограждение предоставляется Заказчиком); - установка пригруза (пригруз предоставляется Заказчиком). Главную ёлку города подрядчик должен установить до 20 декабря. Примерный эскиз хвои: Примерный эскиз сборной конструкции ёлки: Отмечается, что сборку-разборку конструкции должен производить квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Служба новостей Керчь.ФМ

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