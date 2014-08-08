В Керчи в районе завода Войкова в частной мастерской местные жестянщики изготовили купол для нового здания церкви. Свое изделие диаметром 6 метров мастеровые изготавливали больше месяца. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали строители храмов.

«На изготовление этого купола ушло больше месяца. Он покрыт «булатом», специальным напылением. Гарантия на покрытие более 50 лет. Купол будет виден с большого расстояния, а если солнце будет светить, то не исключено, что прибывающие к крымским берегам моряки на нашей земле увидят первым его блеск.

Перевозить купол в целом виде невозможно, так как он большой в диаметре. К месту установки на здании нового храма в селе Нижнезаморское Белинского сельского совета мы его будем доставлять частями», - рассказали верующие.