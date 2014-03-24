Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил перенести дату начала взимания курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года. Соответствующее предложение он сделал сегодня в ходе заседания комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму, где обсуждался законопроект о введении курортного сбора.
В минкурортов также рассчитывают, что к тому моменту введут патент для физлиц и, соответственно, частные мини-отели тоже станут взимать сбор.
Глава профильного комитета Госсовета Алексей Черняк в ответ заявил, что не видит оснований для переноса сроков начала эксперимента.
Напомним, только в шести крымских муниципалитетах хотят экспериментировать с курортным сбором. Керченские депутаты согласовали заявку на участие в эксперименте по курортному сбору.
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