Керчь более всего нуждается во врачах, учителях и уборщиках. Керченский центр занятости населения опубликовал на своем сайте вакансии, - передает Керчь.ФМ.

Традиционно, для нашего города самая востребованная профессия – медицинский работник. Так, только врачей различных специализаций не хватает порядка 80 человек, а также фельдшеров и 18 медицинских сестер. Вознаграждение за свой труд предлагают также разнообразное – от 15777 рублей для врача в детской больнице до 50000 рублей для врача в частной клинике.

Вторым по численности вакансий следуют разномастные уборщики. Здесь 42 свободных места. Зарплата варьирует от 7800 (преобладает) до 14443 рубля для дворника в МУПе.

И, наконец, не хватает в городе педработников. Только различных учителей 20 вакансий, а еще 5 воспитателей, 6 музработников и 5 преподавателей. Зарплата педагогов стартует от 8600 рублей за ставку.

Все вакансии можно посмотреть здесь.vakansii-centra-zanyatosti-na-20.docx [112,32 Kb] (cкачиваний: 108)

Посмотреть онлайн файл: vakansii-centra-zanyatosti-na-20.docx

Напомним, в начале учебного года начальник Управления образования Керчи докладывал о 6 вакансиях учителей. нехватку планировали закрыть за счет увеличения нагрузки работающих учителей и приема на работу совместителей.