Рентгенлаборатория завода «Залив» получила аттестацию в единой Системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности в энергетике и строительстве. Об этом сообщает пресс-служба завода «Залив», - передает Керчь.ФМ

По словам начальника лаборатории Юлии Шмелевой, получение этого свидетельства дает лаборатории полное право на проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве и монтаже любых металлоконструкций, включая и мостовые.

Одним из методов неразрушающего контроля, используемым в ходе изготовления металлоконструкций, является проведение ультразвуковых исследований. Этот метод дефектоскопии является наиболее действенным и, по оценкам специалистов, по точности превосходит рентгено-, гамма-, радиодефектоскопию.

«Конечно, при этом качественная ультразвуковая диагностика сварных швов невозможна без наличия современного оборудования. Учитывая возросшие в последнее время объемы работ по изготовлению металлоконструкций для Крымского моста и повышенные требования к качеству работ на этом объекте, руководством завода было принято решение приобрести новый универсальный ультразвуковой дефектоскоп», - пишет ведомство.

Это приобретение позволит дефектоскопистам УЗК значительно увеличить объем проводимого контроля, качество проведения контроля на строительстве мостовых конструкций РЖД.