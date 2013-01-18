В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин стал свидетелем, как в районе остановки «Авиакассы» пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора. При этом, людей совсем не смущал тот факт, что едет автомобиль. Один мужчина и вовсе говорил по телефону и даже не посмотрел в сторону водителя.

«Ехал по Горького, у меня зеленый, но пешеходов это не заботит. Ведь они спешат, особенно старики. Видно где-то картошка на три рубля подешевела», - подписал видео керчанин.