О ситуации вокруг определения статуса Скифского золота журналистам КИА рассказал директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин, передает Керчь.ФМ.
По его словам, ожидается заседание голландского суда, которое состоится зимой или весной 2018 года.
Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.
Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.
Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.
Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год. Также, в Крыму планируют привлечь юристов для возвращения скифского золота и оспаривания санкций. В Крыму подготовят замену «скифскому золоту». Южная Осетия заинтересована выставить у себя скифское золото Крыма
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