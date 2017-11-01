О ситуации вокруг определения статуса Скифского золота журналистам КИА рассказал директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин, передает Керчь.ФМ.

«По сравнению с ситуацией месяц назад никаких перемен в вопросе о статусе Скифского золота нет. Крымские музеи подали апелляцию в Окружной суд Голландии. Эта апелляция сейчас рассматривается сторонами спора», — сообщил Мальгин.

По его словам, ожидается заседание голландского суда, которое состоится зимой или весной 2018 года.

Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.

Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.

Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год. Также, в Крыму планируют привлечь юристов для возвращения скифского золота и оспаривания санкций. В Крыму подготовят замену «скифскому золоту». Южная Осетия заинтересована выставить у себя скифское золото Крыма

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