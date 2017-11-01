В Керченском проливе 21 ноября прогнозируется усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ
В связи с этим, возможны кратковременные приостановки движения судов паромной переправы.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керченском проливе 21 ноября прогнозируется усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ
В связи с этим, возможны кратковременные приостановки движения судов паромной переправы.