В Керченском проливе 21 ноября прогнозируется усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

В связи с этим, возможны кратковременные приостановки движения судов паромной переправы.