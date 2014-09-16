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5 Новости » Общество В категориях:

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Гирлянды на новую городскую елку обойдутся бюджету Керчи в полмиллиона рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по украшению гирляндой и новогодними игрушками центральной ели (включая поставку гирлянды, подключение гирлянды) на сумму 500 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - сообщает Керчь.ФМ. Подрядчик должен выполнить работы до 22 декабря. В цену контракта входят следующие услуги: - поставка гирлянды; - доставка к месту установки; - украшение гирляндой и комплектующими новогодней ёлки; - подключение гирлянды и комплектующих; - украшение новогодней елки игрушками (предоставляются Заказчиком). - создание готовой, законченной композиции новогодней ёлки. Требуемые технические характеристики товара: Напомним, новая 17-метровая городская ёлка города обойдется бюджету Керчи в 1,5 млн руб

Служба новостей Керчь.ФМ

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