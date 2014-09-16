Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта на выполнение работ по украшению гирляндой и новогодними игрушками центральной ели (включая поставку гирлянды, подключение гирлянды) на сумму 500 000 рублей. Информация и документация выложена на портале Госзакупок, - сообщает Керчь.ФМ.
Подрядчик должен выполнить работы до 22 декабря.
В цену контракта входят следующие услуги:
- поставка гирлянды;
- доставка к месту установки;
- украшение гирляндой и комплектующими новогодней ёлки;
- подключение гирлянды и комплектующих;
- украшение новогодней елки игрушками (предоставляются Заказчиком).
- создание готовой, законченной композиции новогодней ёлки.
Требуемые технические характеристики товара:
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