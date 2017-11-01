В Щелкино 19 ноября загорелась лесополоса. На место приехало дежурное подразделение ПЧ 120 Щелкино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3 человек и 1 ед. техники.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

По прибытии выяснилось, что произошло возгорание бытового мусора возле дороги, а впоследствии – загорание сухой травы, камыша и деревьев в лесополосе.

«С помощью так называемых «хлопушек», и специализированной техники огонь удалось быстро локализовать, однако, чтобы потушить его полностью, огнеборцам пришлось работать около часа», - пишет пресс-служба.

Общая площадь пожара составила S=25м2. Пострадавших нет.