Контракт на определение границы между Крымом и Севастополем планируется заключить до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, - передает Керчь.ФМ

«Во время заседания правительства было принято решение, которое позволит заключить контракт по определению границы субъектов, переходящий на 2018 год. Соглашение планируется заключить до конца этого года, работы по установке границы будут завершены в следующем году», — сообщили в ведомстве.

Власти Крыма и Севастополя приступили к работе по определению границы между регионами в январе 2017 года. Спорные места сосредоточены в Ялтинском и Бахчисарайском районах.

При этом как в Крыму, так и в Севастополе считают, что граница не должна проходить по участкам людей, чтобы не доставлять им никаких юридических неудобств.