Более 20 млрд рублей будет израсходовано на газификацию Республики Крым в 2018-2022 годах. Как рассказала в ходе телемоста Москва – Симферополь член комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ольга Виноградова, задействованы будут средства из федерального и республиканского бюджетов, а также из внебюджетных источников. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Подготовлен проект госпрограммы «Газификация населенных пунктов Республики Крым», речь идет о периоде 2018-2022 годов. Общий объем финансирования более 20 миллиардов рублей, из них из федерального бюджета – 4 миллиарда рублей, из республиканского – 4,2 миллиардов рублей, из внебюджетных источников – 12 миллиардов рублей», – сказала она.

Предполагается, что реализация данной программы должна довести уровень газификации Крыма до 80%.

Напомним, Крым просит из федерального бюджета по миллиарду в год на газификацию