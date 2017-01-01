Комитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер для государственного казённого учреждения «Крымнаследие». На выполнение первоочередных противоаварийных работ в части проведения работ по разборке облицовки стен, устройства временных защитных ограждений и демонтаж архитектурных элементов по объекту «Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе проведение первоочередных противоаварийных работ по объекту - «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века, хотят потратить 1 569 100 рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок, - передает Керчь.ФМ

Средства выделяют из федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Согласно технической части, подрядчик обязан провести следующие работы на Большой Митридатской лестнице, при этом работы разделили на ярусы:

Первый ярус (от ул. 51-ой армии до ул. 23-го мая 1919 года), здесь проведут демонтаж всей облицовки щадящим способом, не допуская повреждения основной каменной кладки. S= 317м²;

Демонтаж:

- балясины (240х240х745(h)мм) – 170 шт;

- поручень ограждения 340(b)х120(h)мм – 50,70м;

- установить временное ограждения – 55,55 м;

- демонтаж ваз (Ø930х670(h)мм) – 23 шт;

- демонтаж грифонов ь с целью дальнейшей реставрации (0,87х2,25х2,53(h)м) – 2 шт;

- снос двух деревьев, растущих непосредственно у самой стены лестницы, куста проросший из каменной кладки, все нависающие ветки над лестницей от деревьев с примыкающих участков;

- установка временного забора.

Второй ярус (от ул. 23-го мая 1919 года до ул. Рыбакова), здесь проведут демонтаж всей облицовки щадящим способом, не допуская повреждения основной каменной кладки. S=252 м².

Демонтаж:

балясины (240х240х745(h)мм) – 83 шт;

поручень ограждения 340(b)х120(h)мм –6,3м;

установить временное ограждения –26,30м;

- демонтаж ваз (Ø930х670(h)мм)– 8 шт;

- снос всех кустарников и дикий виноград. Точный объем уточнить по месту;

- раскрыть проход в помещение (дверь с замком);

- установка временного забора.

Третий ярус (от ул. Рыбакова до Верхнемитридатской улицы)

Демонтаж:

балясины (240х240х745(h)мм) – 34 шт;

поручень ограждения 340(b)х120(h)мм –11,30м;

установить временное ограждения –11,30м;

- снос всех кустарников и дикий виноград;

- раскрыть лаз в помещение, не допускается полное раскрытие до проведения работ по усилению или переборке перемычки проема;

-установка временного ограждения.

Подрядчик обязан провести следующие работы на Малой Митридатской (Константиновской) лестнице:

Выполнить демонтаж всей облицовки щадящим способом, не допуская повреждения основной каменной кладки. S=98,8м²;

Выполнить демонтаж:

балясины (240х240х745(h)мм) – 28 шт.

поручень ограждения 340(b)х120(h)мм –7,7м

Установить временное ограждения – 7,7 м.

Установка временного забора.

Подрядчик обязан выполнить работы до 31 мая 2018 г.

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения. В Керчи в июле определились с проектировщиком Митридатской лестницы. На Митридатских лестницах проведут первоочередные противоаварийные работы за 166 млн руб