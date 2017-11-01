В Керчи 16 ноября прошел рейд по выявлению и ликвидации стихийных свалок. В результате инспектирования ул. Еременко комиссия выявила складирование бытовых отходов на муниципальной территории.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
«На должностное лицо, допустившее загромождение вышеуказанной территории, составлен протокол об административном правонарушении», - пишет ведомство.
При повторном инспектировании 20 ноября комиссия зафиксировала, что вышеуказанная куча бытовых отходов по адресу ул. Еременко, а также ранее выявленная груда строительных отходов по ул. Петра Алексеева д. №3, ликвидированы.