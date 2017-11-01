В редакцию Керчь.ФМ снова обратились жители дома №35 по улице Вокзальное шоссе с жалобой на неработающие лифты. В этот раз в редакцию обратилась пожилая женщина, которой приходится ходить пешком на 9 этаж уже почти 4 месяца.

«Такие ежедневные походы с пакетами у меня забрали несколько лет жизни, наверное. Мы уже кому только не звонили, все друг на друга ссылаются. Но итог тот, что лифт с середины августа не работает и при этом стоит готовый. Один раз его включали на несколько часов и то, для самих рабочих, чтобы они что-то там на 9 этаж перевезли. Издеваются над стариками, издеваются над мамочками с колясками, которым кроме колясок еще и дитя надо поднять и какие-то пакеты», - пожаловалась керчанка.

Напомним, в редакцию Керчь.ФМ уже обращались с жалобами на неработающие лифты. Данные лифты заменили в рамках капремонта