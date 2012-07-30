В Крыму проведена полная реконструкция и модернизация сетей связи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский, - передает Керчь.ФМ

«Проблемы с покрытием были, есть и будут всегда, и не только в Крыму, но и на всей территории России. На сегодняшний день мы провели в Крыму практически полную реконструкцию и модернизацию сетей связи», — отметил он.

Министр также обратил внимание на то, что из-за санкций ни один крупный оператор мобильной связи до сих пор не зашел на полуостров.

«В Крыму сейчас работают три оператора, все местные. Однако я передвигаюсь постоянно по всей Республике и хочу сказать, что в самых дальних уголках у меня был сигнал 3G, я спокойно разговаривал по телефону. Я в шутку говорю, что сеть связи в Крыму развивается добровольно-принудительными методами. Не имея возможности влиять напрямую, мы все равно находим инструменты. По оценкам независимых экспертов, у нас достаточно приличная ситуация со связью», — заявил Полонский.

При этом он заверил, что власти работают над улучшением связи в Крыму.