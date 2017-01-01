В Керчи 21 ноября коммунальщики устроили субботник на Свердлова, на ул. идет дождь. Вдоль всей улицы рабочие убирают опавшую листву и мусор, - передает Керчь.ФМ
Напомним, в Керчи на этой неделе обещают снег с дождем и резкое похолодание
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В Керчи 21 ноября коммунальщики устроили субботник на Свердлова, на ул. идет дождь. Вдоль всей улицы рабочие убирают опавшую листву и мусор, - передает Керчь.ФМ
Напомним, в Керчи на этой неделе обещают снег с дождем и резкое похолодание