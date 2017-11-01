Керчанка на 40-й неделе беременности чуть не погибла вместе с нерожденным ребенком. О работе врачей и медперсонала керченского роддома она рассказала редакции Керчь.ФМ.

«Я приехала поступать в отделение патологии 14 ноября около 11.20 с ноющей болью, которая для 40 недель, как мне казалось, свойственна. Нас приняли по очереди около 12 часов. Медсестра Наташа из патологии меня оформила и подняла на 3 этаж к врачу. В 12.40 Врач Каторова обнаружила кровотечение и в 12.50 уже началась операция. Время рождения ребенка 12.53. Как я потом узнала, в таких случаях спасают кого-то одного. Но в моем случае остались живы и здоровы и я и малыш.

Мы безмерно благодарны всем, кто был рядом со мной в эти минуты – врачам-гинекологам Ларисе Каторовой, Нине Шугабаевой и Сулейману Ганиеву, врачу анестезиологу Гюнель Касумовой, медсестрам – Ирине Сысоевой, Татьяне Яценко, Людмиле Горкович, и акушерке – Зере Низамиевой. Благодаря Вам теперь у нас с мужем кроме Евы и Олежки есть Сашенька», - написала керчанка.