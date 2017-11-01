В связи с влиянием циклона и прохождением активных атмосферных фронтов с 22 по 25 ноября на территории Южного федерального округа ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 22 ноября и сутки 23 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха, очень сильный снег, сильная метель, сильное гололедно-изморозевое отложение, усиление юго-западного ветра до 25-27 м/с, с порывами до 30-35 м/с. На дорогах ухудшение видимости, снежный покат, гололедица.

Напомним, в Керчи на этой неделе обещают снег с дождем и резкое похолодание