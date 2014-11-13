Государственное унитарное предприятие «Крымавтодор» с начала года по настоящий момент отремонтировало более миллиона квадратных метров дорожного полотна. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«ГУП «Крымавтодор» ликвидировал повреждения дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым площадью 1 млн 1 тыс 52 кв. м»,– говорится в сообщении.

По данным предприятия, произведена очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов в объеме 4,135 тыс кубометров. Скашивание травы на откосах, обочинах, в полосе отвода автодорог навесными тракторными косилками произведено на протяжении 31 тыс 680 км, ручными мотокосами на площади 5 млн 606,5 тыс кв. м. Обрезка зеленых насаждений для обеспечения видимости – на протяжении более 2 тыс км.