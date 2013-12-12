В Керчи в Аршинцево пропали все знаки «Пешеходный переход». Об этом Керчь.ФМ рассказали водители. Жители города сообщили, что это может привести к ДТП.

«Знаки пропали от «Института». Ладно мы керчане знаем, где нужно пропустить людей, но иногородние же летают по городу, что может привести к аварии. У нас же многие пешеходы, то особо не смотрят по сторонам, а так они даже и не видят, что пешеход пропал», - написал мужчина.

Керчанин отметил, что соответствующей разметки также нет.