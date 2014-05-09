Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму составляет около 41%. Это практически вдвое ниже, чем в среднем по стране. Об этом РИА Крым сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк, - передает Керчь.ФМ

«Собираемость у нас составляет где-то 41%. Это максимально. Мы сейчас начали активную информационную кампанию, понимая, что очень много недоверия у жителей к данной программе», – констатировала министр.

В ходе совещания председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин отметил, что в целом по стране остаются неосвоенными порядка 140-150 млрд рублей, собранных с населения за капремонт многоквартирных домов. При этом значительная часть этих средств лежит на банковских счетах, и на них начисляются проценты.

По словам Горбатюк, в Крыму такая проблема не стоит.

«Конечно, на конец 2017 года останутся неосвоенные средства, потому что мы поздно начали реализацию. Но это будут небольшие средства. Все деньги, которые на сегодняшний день собраны, тут же уходят подрядчикам в оплату выполненных работ. Пока такой ситуации нет и мы ее не допустим», – подчеркнула глава МинЖКХ Крыма.

Напомним, в Крыму срок проведения капремонта можно переносить на ранний срок