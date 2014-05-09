Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму составляет около 41%. Это практически вдвое ниже, чем в среднем по стране. Об этом РИА Крым сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк, - передает Керчь.ФМ
В ходе совещания председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин отметил, что в целом по стране остаются неосвоенными порядка 140-150 млрд рублей, собранных с населения за капремонт многоквартирных домов. При этом значительная часть этих средств лежит на банковских счетах, и на них начисляются проценты.
По словам Горбатюк, в Крыму такая проблема не стоит.
Напомним, в Крыму срок проведения капремонта можно переносить на ранний срок
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