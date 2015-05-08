В Ленинском районе в полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него похитили дорогостоящие инструменты на общую сумму около 70 тыс.рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого в совершении краж. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель, у которого заявитель снимал жилье.

Выяснилось, что подозреваемый сдавал свой дом квартирантам. Большую часть времени он проводил в разъездах, а когда возвращался, проживал в доме с жильцами.

Как признался молодой человек, когда у него закончились деньги, он решил похитить имущество у своих квартиросъемщиков.

Задержанный написал четыре явки с повинной. Чужие инструменты он, с его слов, продал на рынке.

Сотрудники полиции установили местонахождение части похищенного имущества, инструменты изъяли и воернули законному владельцу.

В настоящее время следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбудил четыре уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Согласно действующему законодательству, молодому человеку может грозить максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.