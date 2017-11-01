Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» в Крыму – АО «ВАД» – обратился в министерство экологии и природных ресурсов с просьбой увеличить количество разрабатываемых карьеров и объемы добычи стройматериалов. Подрядчики утверждают, что им недостаточно материалов, сообщал Нараев, поэтому перед Минэкологии сложная задача: дать возможность построить объекты ФЦП и в то же время не навредить при этом окружающей среде.

Однако, РИА Крым заявил глава Минэкологии РК Геннадий Нараев, что даже в случае нехватки стройматериалов в Крыму не будут увеличивать количество карьеров, - передает Керчь.ФМ

Профильное министерство, напротив, борется с незаконной добычей природных ресурсов. За последние три года удалось приостановить деятельность почти трети работавших в украинскую бытность карьеров.

«Речь об увеличении числа карьеров вообще не идет. На момент присоединения в РФ в Крыму функционировали гораздо больше карьеров, чем сегодня. Могу привести цифры: тогда их было порядка 82, а сегодня – 57. Мы за это время приостановили и аннулировали много лицензий, в этой части мы порядок наводим постоянно», — подчеркнул Нараев.