В ходе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские получили информацию о том, что житель района может незаконно хранить наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В ходе осмотра приусадебного участка и хозяйственных построек домовладения 32-летнего селянина сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району выявили части растения с характерным запахом конопли, которые хозяин сушил под навесом.

Согласно заключению эксперта, изъятые у мужчины растения являются наркосодержащими общей массой более 12 кг.

Гражданин пояснил, что самостоятельно вырастил коноплю и планировал использовать наркотик исключительно для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Фото: пресс-служба