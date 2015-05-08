В Керчи 24 ноября в 15.00 ч., в каб 101 здания администрации города Керчи (ул. Кирова, 17), пройдёт социальный проект «Поддержка и развитие системы бесплатной юридической помощи многодетным семьям в регионах России». Об этом сообщает администрация Керчи, – передает Керчь.ФМ.

На мероприятии выступят специалисты ЦССДМ, департамента труда и социальной защиты населения, службы судебных приставов, центра занятости и другие.