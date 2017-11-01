Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма не выявили никаких превышений нормы радиации в атмосферном воздухе на территории региона. Об этом РИА Крым сообщил глава Минэкологии РК Геннадий Нараев, - передает Керчь.ФМ

«Жителям и гостям полуострова абсолютно ничего не угрожает. Мы совместно с подразделениями Росгидромета постоянно мониторим состояние окружающей среды, атмосферного воздуха. По данным мониторинга, никаких ухудшений состава воздуха сегодня нет, все в норме», – заверил министр.

В то же время, по словам Нараева, Минэкологии намерено усилить данный мониторинг.

«Пробы проводятся ежедневно. Если будут какие-то выбросы, мы сразу будем об этом знать, и совместно с МЧС будем предпринимать все необходимые меры», – заключил он.

Ранее Росгидромет опубликовал информацию об аварийном и экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории России, согласно которому с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали в Южном Урале, 26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Республике Татарстан, 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений выявили в Волгограде и Ростове-на-Дону. После этого Ru-106 фиксировали все Европейские страны.

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