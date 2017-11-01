В Керчи на прошлой неделе сразу два ветерана ВОВ отметили свои Дни рождения. Так, 17 ноября свой 90-летний юбилей отметил Ткаченко Михаил Васильевич. А 18 ноября свой 90-й юбилей отметил Буханцов Виктор Иванович, - передает Керчь.ФМ.

За заслуги перед Родиной Михаил Васильевич награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», за многолетний и добросовестный труд медалью «Ветеран труда», имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства железорудного комбината».

В 1951 году, после демобилизации, Ткаченко М.В. переехал на постоянное место жительства вгород Керчь, в этом же году женился, у супругов родились двое детей, сын и дочь. Вскоре Михаил Васильевич устроился работать на Камыш-Бурунский железорудный комбинат помощником машиниста паровоза, затем машинистом тепловоза. Всю свою сознательную жизнь посвятил любимому комбинату, откуда ушёл на заслуженный отдых.

«Ткаченко Михаил Васильевич родился17 ноября 1927 года в станице Старотитаровская, Темрюкского района, Краснодарского края, в семье колхозников. До начала Великой Отечественной войны окончил 5 классов общеобразовательной школы и до 1944 года работал в колхозе. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии, служил в городе Геленджике, в учебном батальоне. В 1945 году был направлен на службу в Иран. В 1946 году вернулся в город Ленинакан, прослужив там 2 года, был направлен в город Буйнакск, Дагестанской АССР.

«Виктор Иванович родился 18 ноября 1927 года в поселке Аджимушкай, в многодетной семье председателя колхоза и домохозяйки. Там же пошел в первый класс. В десятилетнем возрасте с родными уехал во Владивосток. Путь пролегал через Москву – впечатления, полученные от столицы, навсегда запали в душу мальчика. На Дальнем Востоке отец Виктора два года работал начальником рыбного промысла. В 1939 году семья вернулась на постоянное место жительства в г.Керчь.

Великая Отечественная война застала Виктора Ивановича в Казахстане, куда его забрал родной дядя после смерти матери. Именно там он начал свою трудовую деятельность – трудился рабочим сцены Театра имени Моссовета, в стенах которого юноше посчастливилось познакомиться с известной актрисой Верой Марецкой.

В 1943 году 16- летним юношей поступил в Ташкентское суворовское училище. После его окончания стал курсантом Московского пограничного училища, которое закончил с красным дипломом.

За успехи в учебе Виктору Ивановичу предоставили право выбрать место службы, и он принял решение отправиться на восток страны. Так он оказался на Сахалине, за добросовестное исполнение служебных обязанностей был награжден медалью «За боевые заслуги». На Сахалине встретил свою вторую половинку - жену Дину Гареевну. Супруги идут по жизни рука об руку уже 67 лет. Воспитали сына и дочь.

В 1953 году Виктора Ивановича перевели служить в Литву, позже – в Азербайджан. Куда бы ни забрасывала судьба, вся его служба была связана с обеспечением безопасности людей. Завершил службу по медицинским показаниям в Наушках, на границе с Монголией.

По возвращению в г. Керчь Виктор Иванович до 2003 года работал в штабе гражданской обороны по оперативной работе.

Сейчас Виктор Иванович находится на заслуженном отдыхе, окружен вниманием и заботой со стороны детей, внуков и правнучки».