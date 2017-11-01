В Керчи на прошлой неделе сразу два ветерана ВОВ отметили свои Дни рождения. Так, 17 ноября свой 90-летний юбилей отметил Ткаченко Михаил Васильевич. А 18 ноября свой 90-й юбилей отметил Буханцов Виктор Иванович, - передает Керчь.ФМ.
«Ткаченко Михаил Васильевич родился17 ноября 1927 года в станице Старотитаровская, Темрюкского района, Краснодарского края, в семье колхозников. До начала Великой Отечественной войны окончил 5 классов общеобразовательной школы и до 1944 года работал в колхозе. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии, служил в городе Геленджике, в учебном батальоне. В 1945 году был направлен на службу в Иран. В 1946 году вернулся в город Ленинакан, прослужив там 2 года, был направлен в город Буйнакск, Дагестанской АССР.
В 1951 году, после демобилизации, Ткаченко М.В. переехал на постоянное место жительства вгород Керчь, в этом же году женился, у супругов родились двое детей, сын и дочь. Вскоре Михаил Васильевич устроился работать на Камыш-Бурунский железорудный комбинат помощником машиниста паровоза, затем машинистом тепловоза. Всю свою сознательную жизнь посвятил любимому комбинату, откуда ушёл на заслуженный отдых.
За заслуги перед Родиной Михаил Васильевич награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», за многолетний и добросовестный труд медалью «Ветеран труда», имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства железорудного комбината».
«Виктор Иванович родился 18 ноября 1927 года в поселке Аджимушкай, в многодетной семье председателя колхоза и домохозяйки. Там же пошел в первый класс. В десятилетнем возрасте с родными уехал во Владивосток. Путь пролегал через Москву – впечатления, полученные от столицы, навсегда запали в душу мальчика. На Дальнем Востоке отец Виктора два года работал начальником рыбного промысла. В 1939 году семья вернулась на постоянное место жительства в г.Керчь.
Великая Отечественная война застала Виктора Ивановича в Казахстане, куда его забрал родной дядя после смерти матери. Именно там он начал свою трудовую деятельность – трудился рабочим сцены Театра имени Моссовета, в стенах которого юноше посчастливилось познакомиться с известной актрисой Верой Марецкой.
В 1943 году 16- летним юношей поступил в Ташкентское суворовское училище. После его окончания стал курсантом Московского пограничного училища, которое закончил с красным дипломом.
За успехи в учебе Виктору Ивановичу предоставили право выбрать место службы, и он принял решение отправиться на восток страны. Так он оказался на Сахалине, за добросовестное исполнение служебных обязанностей был награжден медалью «За боевые заслуги». На Сахалине встретил свою вторую половинку - жену Дину Гареевну. Супруги идут по жизни рука об руку уже 67 лет. Воспитали сына и дочь.
В 1953 году Виктора Ивановича перевели служить в Литву, позже – в Азербайджан. Куда бы ни забрасывала судьба, вся его служба была связана с обеспечением безопасности людей. Завершил службу по медицинским показаниям в Наушках, на границе с Монголией.
По возвращению в г. Керчь Виктор Иванович до 2003 года работал в штабе гражданской обороны по оперативной работе.
Сейчас Виктор Иванович находится на заслуженном отдыхе, окружен вниманием и заботой со стороны детей, внуков и правнучки».