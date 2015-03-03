Сотрудники Керченской инспекции Федеральной налоговой службы 21 ноября отметили профессиональный праздник. Глава муниципального образования Керчи Николай Гусаков выступил перед коллективом и поздравил работников. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

«В том числе и благодаря сотрудникам финансовых налоговых органов стали возможны многие изменения, которые сегодня можно наблюдать в Керчи, поскольку доходная часть бюджета растет с каждым годом. Это позволяет городу уверенно становиться на ноги и выходить на стабильные финансовые показатели», - отметили в горсовете.

Также поздравили присутствующих и глава администрации Сергей Бороздин, руководство Ленинского района. Сотрудников налоговой службы поблагодарили за то, что бюджет города из дефицитного стал профицитным. Пожелали дальнейших успехов в работе на благо восточного Крыма.

За безупречное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника налоговых органов Российской Федерации руководители вручили награды лучшим работникам Керченской инспекции Федеральной налоговой службы.