Гарантия на верхний слой асфальтового покрытия трассы «Таврида» составит четыре года. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные исполнителем и субподрядчиками по настоящему контракту», – говорится в документе.

Из госконтракта следует, что гарантийный срок на верхнее асфальтовое покрытие «Тавриды» составит четыре года, на нижний – пять лет. На щебёночную подсыпку – так называемое основание дорожной одежды – гарантия предоставляется на шесть лет, а на земляное полотно – восемь лет. Также восемь лет составит гарантия на мосты, путепроводы, тоннели и эстакады. Гарантийный срок начнется с момента завершения строительства и подписания акта приёмки.

В документе поясняется, что в случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации подрядчик должен их устранить за счёт собственных средств. В случае неисполнения подрядчиком своих обязательств, дефекты исправит заказчик – Служба автомобильных дорог Крыма – а исполнитель возместит все расходы.

Напомним, дорожники презентовали в Москве технологии строительства трассы «Таврида»