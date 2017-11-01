Управление Пенсионного фонда РФ по Керчи напоминает, что ряд государственных услуг, граждане, в том числе инвалиды и маломобильные группы населения, могут получить, не посещая территориальный орган Пенсионного фонда, - передает Керчь.ФМ.

«С 2015 года на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный сервис по информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица» (далее - ЛКЗЛ). С его помощью любой гражданин может, пройдя регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг, узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР, получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, информацию о пенсионных накоплениях, в том числе, данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии», - отметили в пресс-службе.

В настоящее время через ЛКЗЛ возможна подача заявления:

- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;

- о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности;

- об изменении способа доставки пенсии и иных социальных выплат;

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы или за нетрудоспособным гражданином;

- о назначении ежемесячной денежной выплаты;

- о назначении пенсии;

- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;

- об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) или об отзыве ранее поданного заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги);

- о переводе с одной пенсии на другую;

- о перерасчете размера пенсии;

- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;

- заказать справку (выписку о размере пенсии) и установленных социальных выплатах.

«Таким образом, возможность обращения с заявлением о назначении страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопительной пенсии, и о смене способа доставки пенсии через ЛКЗЛ на сайте ПФР делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу ПФР», - подчеркнули в Управлении.

Кроме того, если у гражданина нет возможности лично прийти в территориальный орган ПФР, он может это сделать через доверенное лицо – лицо, которое на основании доверенности уполномочено гражданином обращаться в территориальный орган ПФР.