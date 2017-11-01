Управление Пенсионного фонда РФ по Керчи напоминает, что ряд государственных услуг, граждане, в том числе инвалиды и маломобильные группы населения, могут получить, не посещая территориальный орган Пенсионного фонда, - передает Керчь.ФМ.
В настоящее время через ЛКЗЛ возможна подача заявления:
- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
- о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности;
- об изменении способа доставки пенсии и иных социальных выплат;
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы или за нетрудоспособным гражданином;
- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- о назначении пенсии;
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
- об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) или об отзыве ранее поданного заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги);
- о переводе с одной пенсии на другую;
- о перерасчете размера пенсии;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- заказать справку (выписку о размере пенсии) и установленных социальных выплатах.
Кроме того, если у гражданина нет возможности лично прийти в территориальный орган ПФР, он может это сделать через доверенное лицо – лицо, которое на основании доверенности уполномочено гражданином обращаться в территориальный орган ПФР.
«В исключительных случаях, в соответствии с Административным регламентом о предоставлении Пенсионным фондом РФ государственной услуги по установлению трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты населения № 157н от 28.03.2014 г., для приема граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, осуществляется выход (выезд) должностного лица ПФР к месту фактического проживания гражданина».
«В исключительных случаях, в соответствии с Административным регламентом о предоставлении Пенсионным фондом РФ государственной услуги по установлению трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты населения № 157н от 28.03.2014 г., для приема граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, осуществляется выход (выезд) должностного лица ПФР к месту фактического проживания гражданина».