Керченские спасатели приняли участие в комплексных учениях ООО «Нефтегаз морсервис» по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при перевалке нефтепродуктов в акватории морских портов Кавказ, Керчь, Тамань и Темрюк.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Согласно тактическому замыслу, в акватории морского порта Кавказ при швартовке к парому «Лаврентий» произошёл навал бункеровщика «Кристалл». В результате происшествия повреждены грузовые танки, пробоина борта выше ватерлинии, с условным попаданием нефтепродукта в количестве 67,26 тонн в акваторию моря.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на поверхности моря и берегу, а также защиты и очистки береговой черты от загрязнения привлекли специалистов и оборудование АЧФ ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». В рамках тренировки они провели развертывание и установку боновых заграждений, ликвидацию разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря, а также очистку береговой линии.

Представители 3-го пожарно-спасательного отряда (г. Керчь) Федеральной противопожарной службы по Республике Крым вошли в состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой было проведено в рамках учений.

В ходе работы специалисты МЧС России не только оказывали методическую и организационную помощь в разработке планов реагирования на подобные ситуации, но также и приняли участие в практической отработке.