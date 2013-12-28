Иск Природоохранной прокуратуры к администрации Керчи, Керченскому горсовету о выносе 103 торговых объектов за пределы 20-ти метровой зоны речки Мелек-Чесме и внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов будет рассматриваться керченским городским судом на следующей неделе. Третьими лицами в иске выступают все предприниматели с торговых рядов вдоль речки. Копия искового заявления с приложениями к нему имеется в распоряжении редакции Керчь.ФМ.

Длящийся уже не первый год спор по поводу сноса торговых павильонов в центре Керчи не утихает по сей день. Керчане помнят в каком виде была набережная Мелек-Чесме в Керчи до того как там появились торговые павильоны – грязь, ямы, мусор. Не один десяток тысяч условных единиц потратили предприниматели для того, чтобы организовано, с «подачи» властей города, построить там торговые ряды.

Так, решением Керченского городского совета 29 июля 2011 года был утвержден Генеральный план города Керчь, без которого нельзя было получить правоустанавливающие документы на возведенные объекты, в том числе торговые павильоны. 26 апреля 2012 года решением того же горсовета был утвержден еще один необходимый для узаконивания документ – План зонирования. В том числе и потому, что городские власти крайне неохотно принимали и разрабатывали необходимые для функционирования города нормативные акты, предприниматели не могли получить правоустанавливающие документы на выстроенные ими торговые павильоны.

После 2014 года предприниматели вообще оказались невольными нарушителями уже российского закона. При этом к прошлой власти уже никто не имеет ни претензий ни вопросов, крайние – предприниматели. Однако, в 2015 году депутаты предприняли попытку «разрулить» возникший конфликт и внесли спорные торговые объекты в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Керчи.

В соответствии с исковыми требованиями прокуратура просит обязать администрацию города вынести 103 торговых объекта за 20-ти метровую зону, а горсовет изменить решение, которым была утверждена Схема размещения НТО, путем исключения этих объектов. Только в требованиях прокуратуры не сказано куда и в какое место вынести все 103 павильона, так как решения о выделении земельного участка под размещение этих самых павильонов депутатами не принималось, никаких общественных слушаний по поводу устройства нового рынка не было. Поэтому исполнить немедленно решение суда после вступления в силу, по мнению самих предпринимателей окажется проблематично.

«Даже если, предположим, возьмут под «козырек» и разломают и вывезут павильоны в чисто поле, то что останется на их месте? И плитка, и ливневки, и элементы благоустройства, навес, 2 моста через речку – все делалось за наши, а не за городские деньги, потому мы лично будем следить, чтобы до последней песчинки, до последней плитки было вывезено. Но тогда на этом месте будет как прежде – мусор, ямы, грязь. Да, еще каждого из нас обязывали в добровольном порядке перечислить городу по 50 тысяч гривен на благоустройство, это было первоочередным условием перед началом строительства. В какой вазе теперь искать эти деньги? », - сказали в сердцах предприниматели.

Прокуратура обратилась в интересах неопределенного круга лиц, которым предприниматели ограничили доступ к речке. Предприниматели также не до конца понимают кому она ограничили подход и к чему?

"Алкоголикам к речке мы мешаем подойти? Так пожалуйста - там от павильонов до бетонного ограждения еще три с половиной метра, пусть хоть загорают, хоть купаются, хоть стирают, хоть красотами ее любуются. А позвольте еще спросить, с нас сейчас по 2.400 собирали якобы в связи с требованием администрации установить решетки, чтобы не загрязняли проходы вдоль речки за павильонами. А это тогда что - вы за алкоголиков или нет, уже определитесь", - добавили они.

В похожую ситуацию попадали дачники, когда им объявили об изъятии их участков для строительства моста и подходов к нему. Тогда «попали» владельцы неприватизированных участков с дачными домиками. С теми же кто приватизировал землю процесс возмещения настал только что – спустя 2 года. А владельцам неприватизированных участков предложили возделывать целину – без света, воды, дорог и, естественно, без многолетних фруктовых деревьев и дачных домиков.

Напомним, природоохранная прокуратура нашла нарушения в размещении бутиков вдоль речки и требовала сноса павильонов на Борзенко, но администрация Керчи вступилась за предпринимателей с центрального рынка