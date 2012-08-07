В Керчи на Чкалова находятся несколько глубоких ям, которые подстерегают ни о чем не подозревающих водителей. Отметим, что все ямы расположены на новом асфальте, который укладывали здесь всего два года назад, - передает Керчь.ФМ.

Напомним, одна керчанка уже лишилась колес, когда во время дождя попала в одну из этих ям. Они небольшие в диаметре, но очень глубокие. Также, судя по следам на асфальте, кто-то из водителей еще стал жертвой этих ям.